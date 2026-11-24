O Governo quer "apoiar empresas com projetos viáveis", de forma a que haja mais grandes grupos em Portugal. Para tal, prepara um "Fundo de Fundos" avaliado, numa fase inicial, em 500 milhões de euros.

A garantia é do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Na conferência anual da Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI), realizada esta terça-feira, 24 de novembro, em Lisboa, o próprio assegura que a medida será aprovada brevemente em Conselho de Ministros e sublinha que "Portugal precisa de mais empresas com escala", olhando para o futuro.

Tudo começa com 500 milhões de euros dos contribuintes, numa fase inicial. O ministro mostra abertura para que o valor aumente no futuro. Para que isto aconteça, haverá duas premissas: será necessário haver uma avaliação sobre o estado do setor (e o resultado do investimento que já terá sido executado), assim como conversas entre o Governo e a APCRI, enquanto representante do setor.

Isto porque "0,1% das empresas não chega", acrescenta, numa referência à representação das grandes empresas no total do tecido empresarial português. Assim sendo, os objetivos passam por ajudar as empresas a ganharem escala, nomeadamente através do aumento das exportações, sublinha o membro do Executivo.

Em causa está o setor de Capital de Risco, que se caracteriza por envolver empresas com grande capacidade de crescimento (a chamada escala), que contam com investimento de fundos privados para concretizarem esse potencial.

Manuel Castro Almeida garante que é objetivo do Governo "capitalizar futuras grandes empresas", ou seja, dar um incentivo a que mais PMEs que se tornem grandes empresas (caracterização que, em Portugal, corresponde a qualquer empresa com 250 ou mais trabalhadores). Assim sendo, vai haver uma alteração na "marca", tornando-a mais apelativa.

Capital de Risco passa a ser Capital de Investimento

O ministro da Economia e da Coesão Social fez saber, sobre o setor de Capital de Risco, que "Portugal passará a designar como Capital de Investimento", conforme a própria associação do setor havia requisitado, em outubro. É que a medida permite ficar alinhado "com a generalidade dos países do mundo", salienta.

Na língua inglesa, por exemplo, o setor divide-se em dois: private equity e venture capital (dois nomes que não referem "risco"), conforme disse o próprio.

*Em atualização