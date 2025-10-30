Governo reafirma compromisso com construção de novo hospital de Barcelos no valor de 200 milhões

A secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, afirmou hoje que a construção do novo hospital de Barcelos “é um compromisso” do Governo e significará um investimento de 200 milhões de euros.Falando na abertura do Congresso Mundial de Saúde Mental, que decorre em Barcelos, Ana Povo respondia, assim, ao autarca local, Mário Constantino, que disse confiar na continuidade do apoio do Governo para concretizar o novo hospital.“Aqui afirmo que [a construção do novo hospital] é um compromisso deste Governo”, referiu Ana Povo, apontando que o investimento será de 200 milhões de euros.Mário Constantino sublinhou que este ano o processo “já deu passos importantes”.Em junho, tinha sido lançado o concurso público para a elaboração do estudo e do projeto de execução do novo hospital, mas, entretanto, o procedimento foi cancelado, porque foi “repescado” um contrato anterior, celebrado em 2010 e que tinha sido suspenso.Dessa forma, e segundo a Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, será possível acelerar o projeto e reduzir custos adicionais.O novo hospital vai servir mais de 150 mil pessoas dos concelhos de Barcelos e Esposende, distrito de Braga.Vai substituir o atual edifício da Misericórdia, que tem limitações estruturais, desde a Urgência sobrelotada até à escassez de blocos operatórios, à inexistência de condições dignas para consultas e internamentos e à precariedade das valências de oncologia, ortopedia e pediatria.A obra deverá arrancar entre 2026 e 2027, tendo um prazo de execução de entre três a quatro anos.Será um hospital de proximidade, com uma “aposta clara” no ambulatório.O número de camas para internamento subirá das atuais 117 para 218.O bloco operatório passará de duas para seis salas, com possibilidade de crescer até às oito.O novo hospital disporá ainda de três equipamentos de raio X, três de ecografia, dois de TAC e um de ressonância magnética.Uma unidade de cuidados intermédios, uma área dedicada à saúde mental, um hospital de dia e novas especialidades, como a gastrenterologia e psiquiatria da infância e da adolescência, são outras das novidades do novo hospital.O hospital vai nascer num terreno, com mais de 155 mil metros quadrados, que a Câmara de Barcelos comprou por quatro milhões de euros.O Governo já inscreveu o hospital no plano de investimento plurianual da Saúde, com uma verba global de 163,3 milhões de euros.