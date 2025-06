Governo reconduz presidentes do IVV e do IVDP para novo mandato

Professor associado com agregação na UTAD desde 2012, foi coordenador do Curso de Enologia e presidente da área pedagógica das Ciências Agrárias. Presidiu à Comissão de Reformulação do Plano de Estudos do 1.º Ciclo do Curso de Licenciatura em Enologia e à comissão de elaboração de um curso de especialização tecnológica na área da Viticultura e Enologia. Foi coordenador científico dos Cursos de Verão de Enoturismo na Região dos Vinhos do Douro e Porto e responsável por diversos acordos ERASMUS na área da enologia.

Foi ainda coordenador da 1.ª Edição do Curso de Mestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde e vice -coordenador do Curso de Genética e Biotecnologia, e vice -diretor do Curso de Mestrado em Bioinformática e Aplicações às Ciências da Vida.