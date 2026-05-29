Governo reduz desconto no ISP na gasolina e gasóleo para a próxima semana

O Governo vai reduzir o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) na próxima semana em 1,9 cêntimos por litro no gasóleo e em 1,8 cêntimos na gasolina, de acordo uma portaria publicada esta sexta-feira, 29 de maio, em Diário da República.

"Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo", pode ler-se no documento.

Segundo o executivo, "os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 43,80 euros e de 42,18 euros por 1000 litros, respetivamente".

De acordo com as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), os preços dos combustíveis em Portugal vão descer 12 cêntimos, tanto na gasolina simples 95 como no gasóleo.

Na próxima semana, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,904 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,837 euros por litro, tendo em conta os valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e as previsões das subidas com os valores do fecho do mercado na quinta-feira.