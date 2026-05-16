Governo reduz desconto no ISP para o gasóleo e sobe na gasolina

O Governo vai reduzir em 0,027 cêntimos por litro o desconto extraordinário do ISP no gasóleo e aumentá-lo em 0,745 cêntimos na gasolina face às previsões de evolução do preço dos combustíveis na próxima semana.

“Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e um aumento dos preços da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP [Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos] em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo ", lê-se na portaria publicada em suplemento do Diário da República na sexta-feira, 15 de maio, à noite.

Assim, a partir da próxima segunda-feira, os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo passam a ser de 60,51 euros e de 57,25 euros por 1.000 litros, respetivamente.

Tendo em conta os valores em vigor na semana atual, haverá uma redução do desconto de 0,027 cêntimos por litro no gasóleo e um aumento de 0,745 cêntimos por litro na gasolina.

De acordo com dados divulgados na sexta-feira pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), para a semana, as previsões do setor apontam para uma descida de um cêntimo no preço do gasóleo e para um aumento de quatro cêntimos na gasolina.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) apontavam que, na sexta-feira, o preço médio do litro do gasóleo era de 1,960 euros, enquanto o preço médio da gasolina totalizava 1,976 euros.

O Governo lembra, no diploma, que “em face do aumento extraordinário do preço dos combustíveis decorrente do impacto da crise geopolítica e militar no Médio Oriente nos preços do petróleo e dos seus derivados”, foi decidido “proceder a um desconto temporário e extraordinário do ISP (quando o aumento de preço exceda, face à semana de 02 a 06 de março, um valor de 10 cêntimos na gasolina sem chumbo e no gasóleo rodoviário)”.