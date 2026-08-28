Governo reforça em 25 milhões apoio à reparação de regadios afetados pelo mau tempo

O Governo vai lançar na terça-feira um aviso de 25 milhões de euros para reparar e melhorar as infraestruturas de regadio afetadas pelo comboio de tempestades, anunciou esta sexta-feira o ministro da Agricultura.

“No dia 01 de setembro [terça-feira] vamos lançar mais um aviso para a melhoria dos regadios que foram afetados pelo comboio de tempestades. Vamos avançar com 25 milhões de euros”, afirmou José Manuel Fernandes.

O novo apoio soma-se a 35 milhões de euros cujas candidaturas já foram aprovadas, elevando para 60 milhões de euros o investimento destinado à reparação das infraestruturas afetadas, precisou o governante, à margem de uma visita às obras de modernização da barragem da Bravura, no concelho de Lagos, no distrito de Faro.

Segundo José Manuel Fernandes, os 60 milhões de euros destinados às reparações são financiados pelo Orçamento do Estado, enquanto outros investimentos na modernização das infraestruturas hídricas agrícolas recorrem a fundos europeus, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O governante visitou a barragem da Bravura onde está em curso uma intervenção de cerca de 15 milhões de euros destinada a aumentar a eficiência hídrica e a impedir as atuais fugas de água no perímetro de rega de Alvor.

De acordo com o ministro, a obra permitirá uma poupança de cerca de 60%, equivalente a 19 milhões de metros cúbicos de água por ano, com um impacto financeiro estimado em cerca de dois milhões de euros anuais.

O governante enquadrou os investimentos na “Estratégia Água que Une”, que prevê um investimento de 5.400 milhões de euros até 2030 e mais cerca de quatro mil milhões de euros até 2040.

Para José Manuel Fernandes, trata-se de “um dos projetos mais estruturantes” para o país, defendendo que a gestão da água deve compatibilizar as necessidades da agricultura, do consumo humano, do turismo e da indústria.

“A água é essencial para produzir alimentos, para o consumo humano, para o turismo e indústria, e estas valências devem ser compatibilizadas”, sustentou.

Segundo o ministro, estão atualmente em execução, do lado do Ministério da Agricultura, obras no valor de cerca de 600 milhões de euros, a que se somam cerca de 1.600 milhões de euros em investimentos da área do Ambiente.

José Manuel Fernandes defendeu ainda que a modernização e o aumento da eficiência hídrica são fundamentais para reforçar a competitividade e a atratividade dos territórios, contribuindo simultaneamente para a coesão territorial.

O ministro sublinhou também a importância da agricultura algarvia para a economia e para a segurança alimentar, defendendo a necessidade de reduzir o défice agroalimentar do país.

Além dos investimentos nas infraestruturas, o Governo está a avançar para um reforço de 20 milhões de euros no apoio à aquisição de fertilizantes, anunciou.

O objetivo, explicou, “é aumentar o rendimento dos agricultores através da redução dos custos resultante da maior eficiência e modernização, mas também por via de apoios diretos ao rendimento”.

José Manuel Fernandes defendeu, por fim, uma utilização transversal dos vários instrumentos de financiamento, considerando que os programas operacionais regionais, o Compete 2030 e o Fundo Ambiental “devem também contribuir” para o desenvolvimento da agricultura.

“Esta visão transversal é também ela essencial para melhorar a agricultura”, concluiu.