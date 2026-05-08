Governo prepara novos apoios aos elétricos e recusa recomendar teletrabalho para responder à crise

O Governo prepara "um novo concurso" de apoios à compra de carros elétricos em segunda mão. Em simultâneo, há reservas de jet fuel (combustível da aviação) até final de agosto e o Governo não vai incentivar ao teletrabalho ou à redução dos voos... pelo menos para já.

A Comissão Europeia dará orientações às empresas sobre eventual cancelamento dos voos, no contexto da falta de petróleo, à escala global. Porém, de acordo com a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, "A questão do teletrabalho, para nós, não está em cima da mesa". Em declarações prestadas aos jornalistas em Bruxelas, a própria assinalou que "há muitas formas de chegar ao trabalho", sem precisar dos combustíveis fósseis.

Ao mesmo tempo, o Governo não equaciona sugerir a redução da procura por voos. "as pessoas gostam de viajar e eu não queria estar a fazer uma recomendação de evitarem, para já", esclareceu.

"Em Portugal e Espanha, produzimos 80% do [jet fuel] que precisamos" e, de acordo, com a Galp e Repsol, as reservas asseguram operações até final de agosto. Neste contexto, "só haverá problemas se a guerra se intensificar mas, mesmo nesse caso, têm planos para a importação dos [restantes] 20%". Não obstante, a ministra deixou um alerta, a este respeito.

"Um problema no jet fuel é um problema grave para a economia global", assinalou. Ora, Portugal, apesar de beneficiar de algum fator de soberania, não fica totalmente imune. "Apesar de estarmos protegidos, os aviões têm que partir de algures para chegarem a Portugal", lembrou Maria da Graça Carvalho.

No que diz respeito ao combustível disponibilizado nos postos de abastecimento, a ministra promete, para "esta tarde", uma decisão sobre o desconto no ISP, mediante a previsão de que o preço dos combustíveis desça, na segunda-feira. Nesta matéria, assegura, o Executivo está focado em ajudar as famílias mais desfavorecidas, "no caso do gás, porque, no caso da eletricidade, não tem havido aumentos significativos", acrescentou.

É que "a crise energética não tem afetado a eletricidade em Portugal", já que este mostra estabilidade, fruto de ser maioritariamente proveniente das "nossas energias renováveis".

De resto, "estamos a ajudar com uma linha de crédito de 600M" destinada a empresas do "setor agrícola, pescas, táxis" e ainda ambulâncias.

Elétricos e novo imposto

Em simultâneo, está na calha um concurso de apoio à compra de carros elétricos em segunda mão, com o propósito de reduzia a dependência dos combustíveis fósseis. "Já fizemos o despacho do fundo ambiental e a autorização da resolução do Conselho de Ministros", disse a ministra.

Noutro âmbito, o Governo prepara-se para aplicar um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas que beneficiem da escalada de preços resultante da guerra no Médio Oriente. Para já, não é claro que setores vão estar abrangidos, depois de algo similar ter acontecido em 2022, afetando Galp e as empresas de distribuição, mas não a EDP.

Recorde-se que, naquele ano, os preços dos combustíveis dispararam, tal como acontece por esta altura.

Sem levantar muito o véu, Maria da Graça Carvalho garantiu que "temos que aprender com as lições de 2022. Houve algumas questões que tiveram consequências negativas", desde logo porque "afugentaram investimentos", disse.