Governo tem 182,5 milhões para apoiar modernização das micro e PME´s

O Governo abriu candidaturas a um concurso de 182,5 milhões de euros para apoiar investimentos em inovação produtiva de micro e pequenas e médias empresas do Continente.

As candidaturas decorrem até 30 de setembro de 2026 e visam reforçar a competitividade, promover criação de emprego e incentivar projetos sustentáveis e digitais baseados em I&D.

Do montante total, 100 milhões são geridos pelo Compete 2030 e o restante está distribuído pelos programas regionais Norte 2030, Centro 2030, Lisboa 2030, Alentejo 2030 e Algarve 2030.

Podem candidatar‑se empresas localizadas nas cinco regiões NUTS II do Continente, sendo que o apoio admite taxas de comparticipação até 60% nos territórios de baixa densidade.

Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, afirma, citado em comunicado, que “discriminar positivamente os territórios de baixa densidade reforça a coesão territorial e a atratividade para as empresas investirem nesses territórios”.

O ministro acrescenta que “o apelo ao interior passa pela aposta em investimentos que possam criar emprego e atrair pessoas e os fundos europeus são um dos instrumentos que temos para captar emprego para o interior”.

São elegíveis projetos como a criação de um novo estabelecimento, o aumento mínimo de 25 por cento da capacidade de um estabelecimento existente e a diversificação da produção para bens ou serviços não anteriormente produzidos.

O concurso privilegia iniciativas que aumentem capacidades produtivas e que promovam emprego qualificado.