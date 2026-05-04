Economia

Governo vai apoiar famílias carenciadas no pagamento do seguro contra catástrofes

Castro Almeida enaltece que o Governo “teve a coragem” de assumir a criação de um fundo de catástrofes, que vai ser financiado “à custa de seguros obrigatórios sobre casas e fábricas”.
Manuel Castro Almeida
Manuel Castro Almeida FOTO: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/Lusa
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O ministro da Economia assegurou esta segunda-feira, 4 de maio, em Lisboa, que o Governo vai apoiar “as pessoas de recursos mais débeis” a pagar o seguro obrigatório contra catástrofes, anunciado no âmbito do PTRR.

“Às pessoas de recursos mais débeis, o Governo vai apoiar no pagamento desse seguro obrigatório”, garantiu o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, que falava em Lisboa, à margem da tomada de posse do Conselho de Administração da Agência para a Investigação e Inovação (AI2).

O titular da pasta da Economia, que está encarregue da coordenação do PTRR, afirmou que o Governo “teve a coragem” de assumir a criação de um fundo de catástrofes, que vai ser financiado “à custa de seguros obrigatórios sobre casas e fábricas”.

Questionado sobre o montante do apoio que será atribuído às famílias carenciadas, Castro Almeida disse apenas que o propósito “foi enunciado” e que será criado um decreto-lei onde essas condições serão fixadas.

O programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR), apresentado na semana passada, tem um envelope financeiro global de 22.600 milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos.

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