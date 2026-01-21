Governo vai transferir 5,5 mil milhões de euros para a 'almofada' financeira da Segurança Social

O Governo vai transferir 5,5 mil milhões de euros para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), anunciou esta quarta-feira, 21 de janeiro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sublinhando que este "é o maior valor de sempre"."Pelo segundo ano consecutivo, o Governo procederá a uma transferência não obrigatória de saldos da Segurança Social para o FEFSS, desta vez no valor de 5,5 mil milhões de euros", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, na Assembleia da República.A governante destacou ainda que este "é o maior valor de sempre" e que permite "reforçar a proteção de todas as pensões". .Segurança Social vai pagar mais para retirar casos sociais de hospitais, mas ainda não definiu quanto.Manuel José Guerreiro: resolver crise habitacional? Usar o dinheiro da Segurança Social que está em ações