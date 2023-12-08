Governo/Crise: Medina relata "interesse muito grande" de ministros das Finanças da UE

O ministro das Finanças, Fernando Medina, relatou o "interesse muito grande" dos seus homólogos da União Europeia (UE) sobre a crise política em Portugal, mas garantiu-lhes que o país "está, do ponto de vista financeiro, numa situação estável".."Naturalmente, há sempre um interesse muito grande por parte dos vários países sobre o que se passa em Portugal e sobre a situação portuguesa, [mas] tive ocasião de transmitir aos meus colegas informações mais precisas sobre a nossa realidade, informando que Portugal está, do ponto de vista financeiro, numa situação estável", disse Fernando Medina..Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, após as reuniões do Eurogrupo na quinta-feira e do Ecofin hoje, o governante elencou que Portugal tem "o seu orçamento aprovado e [...]os instrumentos necessários para que o país viva em normalidade do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro"..Além disso, "temos perspetivas de crescimento que se mantêm e que se são superiores às da zona euro, quer relativamente a 2023, quer relativamente ao ano de 2024 e, depois, teremos o que é normal em todos os países que é a democracia a funcionar com eleições legislativas marcadas para dia 10 de março", adiantou Fernando Medina..O ministro português das Finanças disse ainda ter salientado aos seus homólogos europeus "que o país tem, neste momento, os instrumentos e a determinação de, enquanto [o atual Governo] estiver em funções, prosseguir esta política"..O Presidente da República anunciou a dissolução da Assembleia da República e convocou eleições antecipadas para 10 de março de 2024, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa..A escolha da data visava a votação final global do OE2024, cuja aprovação aconteceu no passado dia 29 de novembro.