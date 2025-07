Grande retalho alimentar criou mais de 2700 empregos em 2023

Já a Aldi fechou 2023 com 19 aberturas - que perfazem 141 lojas da marca no nosso país - e a criação de 380 novos postos de trabalho "um pouco por todo o país", como explica João Braz Teixeira, managing director expansion and construction da Aldi Portugal. Ao todo, a empresa conta com cerca de 2800 colaboradores, considerando as lojas, centro de distribuição e os escritórios em Lisboa e no Porto. Para este ano, João Braz Teixeira revela a ambição de chegar às 200 lojas a nível nacional em breve. "Vamos começar o ano já com novas aberturas em Seia e Pombal", diz, adiantando ainda que a insígnia planeia "chegar à cidade do Porto num futuro próximo".