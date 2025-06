Grandes e pequenas empresas rendidas ao desígnio da construção verde

DST desenvolve betão ecológico

A DST está apta a lançar no mercado um novo tipo de betão, cuja produção assenta na utilização de resíduos de construção e demolição e de subprodutos da indústria siderúrgica. O betão ecológico reduz em 30% a incorporação de agregados naturais, de que são exemplo as areias, e potencia a economia circular, através da reciclagem dos detritos da indústria da construção. É também uma resposta à pegada ambiental do setor da construção. O betão (tradicional) é o segundo produto mais consumido no mundo a seguir à água. Segundo Mafalda Rodrigues, responsável do projeto, "existem vários caminhos que a indústria da construção pode seguir com vista à sustentabilidade do setor e um deles tem a ver com a redução do consumo intensivo de agregados naturais, nomeadamente na produção de betão e de misturas betuminosas através da sua substituição por agregados reciclados". O outro é "dar um fim aos resíduos inertes provenientes de demolições" e promover-lhes uma nova vida.