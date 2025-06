Grandes tecnológicas designadas "gatekeepers" vão ter de mudar negócio

A Comissão Europeia designou oficialmente seis das maiores tecnológicas do mercado como "gatekeepers", ou intermediárias de conteúdos, sujeitas a novas regras no âmbito da recente Lei dos Mercados Digitais (LMD). Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (casa-mãe da Google e YouTube), Meta (casa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp) e ByteDance (casa-mãe do TikTok) têm seis meses para entrar em cumprimento dos regulamentos previstos com esta designação.

"Já estava na altura de a Europa estabelecer as suas regras do jogo à partida, oferecendo um enquadramento legal claro e executável para fomentar a inovação, concorrência e resiliência do Mercado Único, em vez de depender de investigações anticoncentração prolongadas e nem sempre eficazes", disse o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, durante uma conferência digital na Estónia . "A LMD faz precisamente isso."