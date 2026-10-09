Greater Porto. Projeto de captação de investimento cresce com adesão de Maia e Gondomar

O Greater Porto, entidade constituída até agora pelos munícipios do Porto, Gaia e Matosinhos, vai contar com dois novos membros: Maia e Gondomar. Segundo avançou o vereador da Câmara Municipal do Porto (CMP), Hugo Beirão, estes dois concelhos da Área Metropolitana do Porto vão integrar o projeto intermunicipal, criado em 2022, com o objetivo de atrair investimentos para a região.
Para o vereador com os pelouros da Economia e Empreendedorismo, Mobilidade e Transportes e Turismo e Internacionalização da CMP, "a intermunicipalidade é fundamental" para dinamizar a economia na região. Como afirmou "tenho passado esta mensagem. Se um município não tem espaço para determinado investimento pode ajudar a passar o dossiê para outro". Na sua opinião, o crescimento económico exige "ultrapassar questões políticas".
A ação mais relevante do Greater Porto tem sido a presença na MIPIM, feira internacional do setor imobiliário, que tem lugar anualmente em Cannes, França. Na edição deste ano, o Greater Porto levou a Cannes uma comitiva constituída por 23 entidades, entre empresas, representantes políticos e técnicos dos três concelhos. Na agenda, estava a captação de investimento em habitação, regeneração urbana e projetos sustentáveis.
Segundo Hugo Beirão, o Porto "está num momento favorável" para a captação de investimento nacional e estrangeiro. Tem talento, qualidade de vida, oferta educativa e de saúde, projetos em desenvolvimento de habitação acessível, há um plano de expansão para o aeroporto do Porto e em perspectiva a construção do TGV, elencou.
No que se refere às linhas ferroviárias de alta velocidade, Hugo Beirão sublinhou a importância de uma ligação à Galiza. "Pode parecer uma birra, mas não é", disse. O Norte de Portugal e a Galiza estão a trabalhar numa "nova aproximação". Segundo afirmou, "queremos apostar nessa frente, abrir uma porta para a América Latina. O aeroporto do Porto, com rotas diretas para as cidades europeias, é um fator determinante".