Greater Porto. Projeto de captação de investimento cresce com adesão de Maia e Gondomar

O Greater Porto, entidade constituída até agora pelos munícipios do Porto, Gaia e Matosinhos, vai contar com dois novos membros: Maia e Gondomar. Segundo avançou o vereador da Câmara Municipal do Porto (CMP), Hugo Beirão, estes dois concelhos da Área Metropolitana do Porto vão integrar o projeto intermunicipal, criado em 2022, com o objetivo de atrair investimentos para a região.

Para o vereador com os pelouros da Economia e Empreendedorismo, Mobilidade e Transportes e Turismo e Internacionalização da CMP, "a intermunicipalidade é fundamental" para dinamizar a economia na região. Como afirmou "tenho passado esta mensagem. Se um município não tem espaço para determinado investimento pode ajudar a passar o dossiê para outro". Na sua opinião, o crescimento económico exige "ultrapassar questões políticas".

A ação mais relevante do Greater Porto tem sido a presença na MIPIM, feira internacional do setor imobiliário, que tem lugar anualmente em Cannes, França. Na edição deste ano, o Greater Porto levou a Cannes uma comitiva constituída por 23 entidades, entre empresas, representantes políticos e técnicos dos três concelhos. Na agenda, estava a captação de investimento em habitação, regeneração urbana e projetos sustentáveis.