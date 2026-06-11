Greve geral de 3 de junho fez atividade económica cair 5,1%

A atividade económica em Portugal recuou 5,1% no dia 3 de junho — data em que decorreu uma greve geral — segundo o indicador diário de atividade económica (DEI) divulgado esta quinta-feira, 11, pelo Banco de Portugal (BdP).

Trata‑se da maior contração registada num dia útil desde a greve de 11 de dezembro de 2025, quando a queda foi de 6,3%.

O BdP assinala que a semana terminada em 7 de junho apresentou uma taxa de variação homóloga da atividade inferior à da semana precedente, numa semana marcada precisamente pela paralisação convocada pela CGTP contra a proposta de reforma laboral do Governo apoiado por PSD e CDS‑PP.

O DEI sintetiza dados de alta frequência ligados à atividade económica — entre os quais tráfego de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e gás natural, movimentação de carga e correio nos aeroportos e transações com cartões por residentes e não residentes — e é usado como termómetro diário da economia.

A contração de 5,1% em 3 de junho é a segunda mais intensa em dia útil desde dezembro anos, sendo que a redução mais severa que antecedeu esses dois momentos ocorreu a 28 de abril de 2025 (‑14,5%), quando um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou grande parte de Portugal continental, mas também a Espanha, Andorra e parte da França.