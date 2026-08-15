Greve na EasyJet cancela quase 100 voos em França no fim de semana

Cerca de 100 voos da EasyJet com partida de França foram cancelados devido a uma greve de tripulantes de cabine hoje e domingo, contra a “degradação contínua” das condições de trabalho e por maior estabilidade nos horários.

“Cerca de 100 voos programados para todo o fim de semana foram cancelados antecipadamente”, e foram oferecidas “opções alternativas” aos clientes, como “a possibilidade de transferência gratuita para outro voo”, disse um porta-voz da companhia aérea britânica à AFP.

Segundo avançou à agência de notícias francesa William Bourdon, representante do sindicato SNPNC-FO, “a greve tem muito apoio”, especificando que 68% dos cerca de 340 assistentes de bordo destacados para este fim de semana aderiram à paralisação, com variações consoante a base regional.

As informações sobre voos no site da EasyJet mostram "pelo menos 98 voos cancelados durante o fim de semana, incluindo 47 no sábado e 51 no domingo", representando "mais de metade dos voos programados", realçou o dirigente sindical.

Na sexta-feira, fonte oficial da transportadora disse à agência Lusa que foram cancelados seis voos de ida e volta entre França e Portugal durante o fim de semana.

A EasyJet opera nos aeroportos parisienses de Charles de Gaulle e Orly, bem como nos de Lyon, Nantes, Bordéus e Nice.

A greve, apoiada pelos três sindicatos representativos do pessoal de cabine - SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC e UNPNC-CFDT -, foi convocada após o fracasso das negociações com a direção sobre as condições de trabalho.

“A nossa principal reivindicação é por horários estáveis. Por exemplo, em bases como Lyon, alguns comissários de bordo terão 50 ou até 60 alterações de horário por semana”, explicou William Bourdon, apontando que, naquela base, a greve está a ter uma adesão de 80% dos tripulantes.

Esta paralisação insere-se numa convocatória apresentada pelos sindicatos para o período entre 07 de agosto e 02 de setembro, pelo que poderão ocorrer novas greves nas próximas semanas.

Em França, a EasyJet conta com vários milhares de trabalhadores, dos quais uma parte significativa é constituída por tripulação de cabine.

França constitui um dos principais mercados da transportadora na Europa continental, onde a companhia britânica expandiu as atividades nos últimos anos.

Em comunicado enviado à AFP na quarta-feira, a EasyJet apelou aos sindicatos para “abandonarem esta ação oportunista num período tão crucial do ano” como o fim de semana movimentado de 15 de agosto.

A empresa afirmou ter apresentado “propostas de ajustes” visando ir ao encontro das reivindicações dos sindicatos, sublinhando que as negociações estão agendadas para setembro.