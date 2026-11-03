Grupo BPCE, dono do Novo Banco, vai comprar seguradora GamaLife

O Grupo BPCE, proprietário do Novo Banco, anunciou a assinatura de um “memorando de entendimento” com a Apax Partners para a compra de 100% da GamaLife, companhia de seguros dedicada aos seguros de vida, anunciou a empresa em comunicado.

Os termos financeiros da transação não foram revelados no comunicado divulgado pela seguradora, que remete a confidencialidade habitual deste tipo de operações de capitais privados, sublinhando apenas que o negócio deverá estar concluído no primeiro semestre de 2027, após a conclusão das consultas aos órgãos representativos dos trabalhadores e a obtenção das necessárias luzes verdes regulatórias e de concorrência.

“Na sequência da aquisição do Novo Banco, a operação proposta insere-se na estratégia de desenvolvimento do BPCE em Portugal e no plano Vision 2030, com o objetivo de reforçar o modelo de bancassurance do Grupo no país”, afirmou o grupo no comunicado.

Tal como o Novo Banco, do grupo BPCE, a Gamalife também tem raízes no Grupo Espírito Santo. A seguradora tinha sido criada após a aquisição da Tranquilidade Vida – outrora parte desse grupo – pela Apax Partners em 2019.

Desde então, a empresa foi reestruturada e passou do prejuízo para um lucro acumulado de mais de 540 milhões de euros nos últimos seis anos. Só no primeiro semestre deste ano, a empresa registou um lucro acumulado de 27,9 milhões de euros.

“Portugal é o principal mercado e o mercado histórico da GamaLife, onde ocupa a oitava posição no ramo Vida em volume anual de prémios, com uma quota de mercado de cerca de 4%”, lê-se ainda, acrescentando que “as suas apólices são distribuídas ao abrigo de um acordo com o Novo Banco”.

Segundo o Grupo BPCE, “caso seja concretizada, será também a primeira aquisição da BPCE Assurances fora de França e apoiará as ambições de crescimento dos seguros, uma atividade estratégica” e que pretendem associar ao Novo Banco.

“Contando com a experiência das equipas da GamaLife em Itália e em Portugal, queremos dar um novo passo no desenvolvimento da BPCE Assurances na Europa Juntamente com a força de distribuição do Novo Banco e o know-how da BPCE Assurances, estas competências permitir-nos-ão acelerar o desenvolvimento da bancassurance em Portugal, em benefício dos clientes do Novo Banco”, disse a CEO da subsidiária de seguros, Corinne Cipière.

“Este projeto traduz a nossa ambição de crescimento nos seguros de pessoas, assente num modelo europeu de bancassurance que conhecemos bem e que é um dos pontos fortes do nosso Grupo”, acrescentou.

Noutro comunicado, o CEO da GamaLife, Matteo Castelvetri, saudou o crescimento da empresa para “uma plataforma independente e dinâmica em Portugal e Itália” e diz que a compra por “um parceiro de prestígio absoluto” vai abrir “a próxima fase de crescimento do nosso negócio”.

“Confiando na sua abordagem de grande escala e longo prazo, poderemos servir os nossos clientes e parceiros de distribuição com ainda mais recursos, orientando-nos, como sempre, para os mais elevados padrões e olhando para o futuro da indústria de seguros”, acrescentou.

Notícia retificada às 18:25