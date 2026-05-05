Gás doméstico em Portugal é o segundo mais caro da UE em paridade de compra

O Eurostat, serviço estatístico da União Europeia, revelou esta terça-feira, 5 de maio, que, no segundo semestre de 2025, Portugal teve o segundo preço mais elevado do gás doméstico quando os valores são ajustados pela paridade do poder de compra (PPC), situando‑se em 17,04 euros por 100 kWh.

A média da UE em PPC ficou em 12,28 euros por 100 kWh, acima dos 11,43 euros registados no primeiro semestre de 2025 e muito próxima dos 12,44 euros do mesmo período de 2024.

A Suécia lidera o ranking em PPC com 17,16 euros por 100 kWh, seguida por Portugal (17,04 euros) e Itália (15,48 euros). No extremo oposto estão a Hungria, Luxemburgo e Eslováquia com os preços mais baixos em termos de poder de compra.

Analisando os valores sem o ajuste por PPC, em euros correntes por 100 kWh, a Suécia volta a surgir no topo com 20,92 euros, seguida pelos Países Baixos e Itália, com Portugal a ocupar o quinto lugar com 14,05 euros por 100 kWh. As tarifas mais reduzidas em termos absolutos foram pagas na Hungria, na Croácia e na Roménia.

Os dados do Eurostat evidenciam assim diferenças significativas entre Estados‑membros tanto em termos reais como em termos relativos, sublinhando o impacto das estruturas fiscais e dos mercados energéticos nacionais nos encargos das famílias.