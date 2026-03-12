Gás natural sobe 6% na abertura ultrapassando os 53 euros

O preço do gás natural subiu mais 6% na abertura desta quinta-feira, 12, ultrapassando os 53 euros, em mais um dia de subida dos preços da energia devido aos ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz.

De acordo com os dados de mercado recolhidos pela agência de notícias espanhola EFE, às 08h10 (07h10 hora em Portugal continental), o preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, referência na Europa, subiu 6,15%, para 53,24 euros por megawatt-hora (MWh).

O preço do gás natural continua a subir, em linha com o crude, após os ataques do Irão a vários petroleiros no Estreito de Ormuz.

O preço do petróleo Brent, referência global, voltou também a subir hoje acima de 100 dólares (87 euros) por barril, apesar da libertação de reservas para evitar uma escassez a nível mundial.

Cerca das 3h00 portuguesas, o preço do petróleo Brent estava a subir 9,3%, para 100,50 dólares por barril, enquanto o WTI, referência nos EUA, atingiu 94,92 dólares (82,3 euros), uma subida de 8,8%.

Esta subida ocorreu apesar do anúncio feito ontem pela AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica) de que iria libertar uma parte das suas reservas estratégicas.

Serão libertados 400 milhões de barris no mercado para compensar as perdas de oferta devido à interrupção do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz, o maior volume alguma vez disponibilizado.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também atingiram Chipre, Azerbaijão e Turquia.