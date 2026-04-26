Guerra ameaça sobrevivência das empresas de aluguer de carros

Os impactos da guerra do Médio Oriente, que tem adensado a instabilidade nos mercados energéticos e pressionado os preços do petróleo, estão a colocar em causa a sobrevivência das empresas de aluguer de carros no país. O alerta é dado pela Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC), que explica que "o risco é mais elevado entre os operadores de menor dimensão, menos capitalizados e com menor escala operacional”.

A escalada do conflito e o aumento dos custos veio adensar os desafios do negócio das rent-a-car, que têm enfrentado uma queda nos preços nos últimos anos devido ao aumento da concorrência, ao excesso de frota e à quebra da procura. Só em 2024 as tarifas cobradas aos clientes recuaram cerca de 30%, cenário que o setor não conseguiu inverter em 2025.

Com as margens de rentabilidade fragilizadas, o atual quadro económico veio comprimir ainda mais a operação destas empresas. “A subida dos combustíveis, a inflação e os custos de financiamento agravaram a pressão sobre um setor que já vinha a operar com margens apertadas. Como a concorrência continua intensa, esse aumento não pode ser passado de forma automática para os preços. O efeito mais direto sente-se nos custos de operação e numa nova compressão da rentabilidade”, refere ao DN o presidente da ARAC.

Joaquim Robalo de Almeida explica que as locadoras ainda estão a conseguir absorver parte desse impacto através de uma melhor gestão da frota, mas assegura que “essa capacidade é limitada e tende a esgotar-se rapidamente”, sobretudo para as empresas menos robustas.

“O aumento dos preços refletiu-se, sobretudo, nos custos operacionais suportados pelas empresas, como entregas e recolhas, reposicionamento de frota, deslocações internas, assistência e preparação de viaturas, além de ter agravado, de forma indireta, o custo geral da operação num contexto de maior instabilidade económica”, enquadra.

O responsável ressalva que o combustível consumido durante o aluguer é, regra geral, pago pelo cliente e, ao contrário de outros setores de atividade, o efeito nas locadoras "sente-se diretamente no combustível suportado pela empresa e, sobretudo, no agravamento global dos restantes custos operacionais e financeiros".

A elasticidade para repercutir os custos nos preços finais é pouca e apenas uma franja das empresas tem conseguido fintar esta fatura mais pesada. “Segmentos premium, épocas de maior procura, balcões em aeroportos, taxas acessórias, políticas de combustível, coberturas adicionais e pricing dinâmico permitiram absorver parte da pressão. Mas não houve margem para uma transferência integral e linear desses custos para toda a tabela de preços”, ilustra.

As empresas estão a responder, sobretudo, pela "via da eficiência", reforçando a gestão de frota, reduzindo os quilómetros improdutivos, apostando numa maior digitalização e automatização de processos e utilizando de ferramentas de gestão e telemática e simplificação contratual para ganhar tempo e cortar custos. "A reação tem sido menos comercial e mais operacional: fazer melhor, com menos margem para desperdício", justifica o presidente da ARAC.