Guerra atira confiança do consumidor na Alemanha para mínimos de mais de três anos

A confiança do consumidor na Alemanha caiu em abril para o valor mais baixo em mais de três anos devido à guerra contra o Irão e às expectativas de rendimento se terem deteriorado, em particular, foi hoje anunciado.

Assim, o indicador do clima de consumo - elaborado entre 2 e 13 de abril a partir da opinião de cerca de 2.000 entrevistados e que mede a confiança dos consumidores - regista na previsão para maio uma queda ainda mais acentuada do que no mês anterior - de 5,2 pontos -, de -28,1 pontos para -33,3 pontos, anunciou hoje o Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberga (NIM) com base em dados da Sociedade para a Pesquisa do Consumo (GfK) e da empresa de inteligência do consumidor NIQ.

"A confiança dos consumidores deteriorou-se ainda mais do que no mês anterior e agora está em -33,3 pontos. É o valor mais baixo desde fevereiro de 2023", explica Rolf Bürkl, diretor de clima de consumo do NIM.

Segundo o especialista, "as expectativas de rendimentos afundaram-se literalmente como consequência do aumento da inflação" e "neste contexto, as pessoas consideram também que o momento atual é menos propício para realizar compras importantes".

Assim, as expectativas de rendimento, que já tinham diminuído consideravelmente no mês passado, perdem em abril mais 18,1 pontos, para 24,4 pontos negativos, em particular devido ao arrefecimento das perspetivas económicas e à taxa de inflação.

A propensão para comprar recuou este mês 3,5 pontos para 14,4 pontos, o que representa o mínimo dos últimos dois anos, enquanto a tendência para poupar desceu ligeiramente, embora se mantenha em um nível elevado de 16,1 pontos, depois de cair 2,4 pontos.

A taxa de inflação subiu em março de 1,9% para 2,7% como consequência do aumento dos preços da energia devido à guerra contra o Irão, pelo que os consumidores partem maioritariamente de um novo aumento de preços.

Embora o indicador que mede as expectativas de preços tenha subido em abril um pouco menos do que em março, o que provavelmente se deve à queda dos preços nos postos de gasolina, o nível é superior ao registado no início do ano.

A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão continua a pesar nas perspetivas económicas e os entrevistados avaliam a evolução da economia alemã nos próximos 12 meses de forma menos positiva do que no mês anterior, ao perder o correspondente indicador 6,8 pontos, para 13,7 pontos negativos, um nível semelhante ao de abril de 2022, no início da guerra da Ucrânia.

Isto acentua a preocupação dos consumidores de que a tímida recuperação da economia alemã possa sofrer um sério revés, sobretudo se o conflito se prolongar e as medidas do Governo não surtirem efeito.