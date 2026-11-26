Mais um capítulo na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Os EUA avançaram com tarifas sobre países de todo o mundo. A China está entre os mais castigados e ameaça responder na mesma moeda.

As taxas aduaneiras voltaram a dominar a ordem do dia na quarta-feira, quando Donald Trump avançou com tarifas comerciais sobre vários países. China e Vietname são os sujeitos a números mais elevados, seguidos por Japão, Coreia do Sul, Índia e Taiwan, entre outras economias asiáticas. Também a UE e a Suíça surgem entre as visadas.

Neste contexto, a China reagiu com garantia de que não vai recuar, levando a crer que pode responder igualmente com tarifas. "A China exige aos EUA que corrijam as práticas erradas e regressem ao caminho certo de resolver os problemas através do diálogo", disse um porta-voz do Ministério do Comércio daquele país.

Assim sendo, a China "reserva o direito a tomar medidas necessárias e vai proteger os seus direitos e interesses legítimos", acrescentou.