Guerra vai pesar ainda mais na carteira. Combustíveis sobem pela terceira semana seguida

Os preços dos combustíveis vão subir pela terceira semana consecutiva, na segunda-feira, 27 de julho. Gasóleo e gasolina vão rondar os dois euros e pressionam ainda mais as carteiras.

As estimativas do setor apontam para subidas de 9 cêntimos por litro no gasóleo e 3 cêntimos por litro na gasolina, segundo revelou o ACP na sexta-feira, 24 de julho. Em resposta, o Governo 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e 0,6 cêntimos na gasolina, o que faz prever subidas de 7,2 cêntimos e 2,4 cêntimos, respetivamente.

Posto isto, a julgar pelos preços reportados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo vai marcar 2,04 euros e a gasolina vai ficar nos 1,998 euros, em média, nas postos de abastecimento.

Posto isto, com as mexidas a acontecerem sobretudo entre a noite de domingo para a manhã de segunda-feira, avizinha-se a terceira segunda-feira consecutiva com subidas. Depois da tendência de redução que teve início na primeira quinzena de maio, os preços atingiram, no final de junho, o patamar mais baixo desde a primeira subida em reflexo da guerra.

É que, apesar de os aumentos homólogos no preço dos combustíveis, na economia portuguesa ficarem acima da média europeia em abril, maio e junho (subidas superiores a 20% nos primeiros dois), a variação em cadeia (mês a mês) trouxe algum alívio. Em julho, porém, o cenário no Golfo agravou-se, com impacto direto para quem põe gasolina no carro.

As tensões ligadas à guerra no Médio Oriente cresceram e nos últimos dias estenderam-se ao Canal do Suez. O ataque dos houthis (aliados do Irão) sobre dois petroleiros da Arábia Saudita (aliada dos EUA) que navegavam no Mar Vermelho abriu uma nova página na história do conflito. Horas antes, aquele grupo havia ameaçado precisamente bloquear a passagem aos navios sauditas.

Com os preços do petróleo já pressionados pelos bloqueios no estreito de Ormuz, um eventual corte (mesmo que parcial) no Canal do Suez seria sinónimo de um possível novo choque na economia global.