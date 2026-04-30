Guy Pacheco assume presidência executiva dos CTT

Guy Pacheco foi esta quinta-feira, 30 de abril, eleito presidente executivo (CEO) dos CTT, substituindo João Bento no cargo, para o mandato 2026-2028, adiantou a empresa, em comunicado, após a assembleia geral (AG).

O até agora administrador com o pelouro financeiro passa assim a liderar a Comissão Executiva da empresa, que integra ainda Joana Freitas, que fica com a área financeira (CFO) e João Sousa que mantém as suas funções como CCO (pelouro comercial).

"Assumo a liderança dos CTT com sentido de responsabilidade e com a ambição clara de nos afirmarmos como líder ibérico na logística do comércio eletrónico, ao mesmo tempo que reforçamos o Correio e Serviços e aceleramos o crescimento do Banco CTT. Agradeço aos acionistas e ao Conselho de Administração dos CTT a confiança que depositam na minha liderança", disse Guy Pacheco, citado na mesma nota.

Já o Conselho de Administração, eleito em assembleia geral, contará novamente com Raul Galamba, que “mantém a função de ‘chairman’”, disseram os CTT.

Como vogais assumem funções Guy Pacheco, João Sousa, Joana Freitas, María del Carmen Gil Marín, Duarte Palma Leal Champalimaud, Jürgen Schröder, Margarida Maria Correia de Barros Couto, Ana Isabel dos Santos Dias Garcia da Fonseca, Christopher James Torino e Luís Miguel Gonçalves Lopes.

De acordo com um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a AG aprovou ainda os documentos referentes à prestação de contas de 2025, a aplicação dos resultados, incluindo o pagamento de um dividendo bruto por ação de 0,19 euros.

Foi ainda aprovada "a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aumentar o capital social dos CTT, por uma ou mais vezes, pelo prazo de cinco anos, mediante a emissão de novas ações, a realizar em dinheiro, para cumprimento das obrigações da Sociedade de entrega de ações ao abrigo dos planos de atribuição de opções sobre ações dos CTT", num "montante total correspondente ao máximo de 1.500.000,00 euros".