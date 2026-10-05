Há 20 milhões de euros em depósitos do Volta por reclamar

Há 20 milhões de euros em depósitos do sistema Volta por reaver. Em causa os 10 cêntimos que os consumidores pagam por garrafa com menos de 3 litros.

O valor é divulgado pelo JN. É que, de acordo com o contador em tempo real disponível no site do sistema de depósito e reembolso "Volta", mais de 430 milhões de embalagens foram devolvidas, até à data.

Ainda assim, foram colocadas no mercado 627 milhões de embalagens, entre abril e julho, o que deixa um "buraco" de aproximadamente 197 milhões, pelo menos. Os depósitos associados ascendem, por isso, a um mínimo de 19,7 milhões de euros.

De acordo com as contas dos responsáveis, os "dados fechados até agosto mostram uma taxa de devolução ao sistema de 44%", acrescenta o mesmo jornal. De acordo com o site do "Volta", há mais de três mil máquinas em Portugal, distribuídas pelo continente e ilhas.