Há 44 dirigentes superiores prontos a nomear

Diz o jornal Público que tem por base a página da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap), estão prontos a nomear os dirigentes do Governo tem 44 dirigentes públicos prontos a nomear dirigentes superiores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, do Centro Nacional de Pensões (CNP), do Instituto de Segurança Social, da Direcção-Geral do Orçamento, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da Inspecção-Geral da Educação e Ciência, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, da Direcção-Geral da Saúde e da Autoridade Tributária, entre outros.