Há mais 16 mil jovens sem emprego desde há um ano

Ainda que o desemprego em Portugal não tenha sofrido grandes oscilações em julho face ao mês anterior, tendo-se fixado nas 329,9 mil pessoas, o número de jovens que se encontravam sem trabalho naquela mesma altura aumentou 28,4% em termos homólogos, passando de 58,3 mil para 74,9 mil, ou seja, um incremento de 16,6 mil indivíduos num ano, segundo os dados provisórios divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)..O agravamento deste quadro não se cinge à comparação com 2022. Olhando para as tabelas do gabinete estatístico, é possível perceber que, desde o final de junho - que até tinha apresentado uma descida mensal de 1,6%, ou 1,2 mil pessoas, em relação a maio, para 71,4 mil jovens -, ocorreu uma subida de 4,9% no somatório de desempregados com idade compreendida entre os 16 e os 24 anos, o que, em valores absolutos, reflete um acréscimo de 3,5 mil..Ora, considerando que o total de população desempregada no sétimo mês do ano (ajustado à sazonalidade) aponta para as 329,9 mil pessoas, os jovens assumem um peso de 22,7% na conta. Este rácio, que tem em conta a proporção de jovens no universo de desempregados, também subiu em relação a julho do ano passado, quando se dava conta de 310 mil pessoas em situação de desemprego: são agora mais 3,9 pontos percentuais, face aos 18,8% registados naquele período..Já no que diz respeito à taxa de desemprego jovem, o INE estima que se tenha situado nos 19,2%, subindo 0,9 pontos percentuais relativamente ao mês anterior e 1,5 pontos percentuais face aos 17,7% homólogos..330 mil sem emprego, mas mais proativos Em julho, a taxa de desemprego estabilizou nos 6,3%, mantendo-se idêntica à do mês anterior - o que, traduzindo por números absolutos, significa que 3,4 mil pessoas saíram da situação de desemprego desde o final de junho de 2023. Não obstante, a mesma taxa ficou 0,3 pontos percentuais acima da verificada em igual período do ano passado, contabilizando-se mais 19,9 mil pessoas desempregadas..Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que o desemprego se reduziu quer nas mulheres, como nos homens, mas que o género feminino continua a assumir a maior fatia no total de população desempregada: 173,5 mil contra 156,4 mil do lado masculino. Por grupo etário, como já mencionado, o desemprego aumentou nos jovens, tendo, em contrapartida, diminuído nos adultos (25 a 74 anos)..Quanto à subutilização do trabalho - que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego - aumentou 1,6%, ou 10,2 mil pessoas, desde há um ano, passando a totalizar 629,6 mil indivíduos. Já em comparação com junho passado, observou-se uma diminuição de 6,3 mil indivíduos (-0,9%)..Ainda sobre a comparação homóloga anual deste indicador, é de destacar uma maior proatividade no universo de desempregados, uma vez que o número de pessoas inativas que não procuram emprego conheceu um decréscimo de cerca de 12% face a julho do ano anterior, passando de 127,4 mil para 112 mil pessoas, ou seja, uma redução na ordem das 15,4 mil pessoas..Do outro lado, e já no que se refere ao total de pessoas empregadas em Portugal, o gabinete estatístico fez saber que, no sétimo mês do ano, havia cerca de 4932,7 mil cidadãos em situação de emprego, o que reflete um decréscimo de 2,7 mil em comparação com o mês anterior, mas um crescimento 62,7 mil pessoas relativamente a julho de 2022.