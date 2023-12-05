Há três finalistas para comprar o negócio de malparado da LXPartners em Portugal

Cerberus, Intrum e Finsolutia, da Carval e Whitestar e da LCM. São estes os finalistas para a compra do negócio de malparado da LXPartners em Portugal..A notícia é avançada pelo jornal Eco, que explica que o malparado da empresa é de 4,2 mil milhões de euros e que esta está, ao mesmo tempo, a vender a Algebra Capital, que é a plataforma que gere os ativos. No total este negócio está avaliado em cerca de 200 milhões, segundo apurou aquele jornal que também avança que a LX Partners estará a pedir pelo menos 275 milhões de euros..Será a LXPartners a escolher a proposta vinculativa que seja mais competitiva, sendo que de fora da lista de candidatos ficaram a Balbec e a Bain. As ofertas deverão ser apresentadas até 22 de dezembro