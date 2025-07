Habitação: Apoio à renda para taxas de esfoço acima de 100% começa a ser processado em outubro

"No apoio à renda em 2023 os critérios que estão a ser utilizados vão ser utilizados até final do ano e no que respeita aos beneficiários com taxas de esforço acima de 100% está neste momento a ser reavaliado por parte da AT já todo o período, não apenas a campanha [do IRS], mas também a fase de reclamações, para podermos em outubro processar os pagamentos", disse a ministra da Habitação.