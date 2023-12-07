Habitação: IHRU vai manter rendas do seu património inalteradas

A decisão -- adotada pelo segundo ano consecutivo -- é justificada, em comunicado, com base no atual contexto económico, marcado por "instabilidade" internacional e "conflitos de consequências imprevisíveis"..Com a medida, que abrange cerca de 14 mil arrendatários, o IHRU visa "apoiar as famílias mais vulneráveis, salvaguardando os seus rendimentos e contribuindo para manter seguro o seu direito à habitação"..Em termos gerais, o Governo aprovou, em outubro, um reforço de 4,94% do apoio à renda, para mitigar o efeito do aumento das rendas em 2024..A medida destina-se às famílias até ao 6.º escalão de IRS e com taxas de esforço de 35%..De acordo com o valor de inflação que lhes serve de referência, as rendas vão aumentar 6,94% em 2024..Com esta solução, o Governo afastou o recurso a um limite à atualização das rendas, não repetindo o que foi feito em 2023, com a definição de um teto de 2%.