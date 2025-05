Marcelo promulga diploma que altera apoio extraordinário às rendas

Ao contrário do que sucedeu em 2023, em que foi colocado um montante limite à atualização do valor das rendas -- que subiram 2% em vez dos 5,43% que decorriam da lei --, em 2024 não haverá este tipo de limitações, tendo o Governo optado por reforçar o apoio aos inquilinos com rendimentos até ao 6.º escalão do IRS e taxas de esforço com a renda acima de 35%.