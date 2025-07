Habitação. Senhorios com rendas antigas podem pedir compensação a partir de julho

O Governo lembrou que o programa Mais Habitação procurou "garantir a segurança dos arrendatários através da não transição para o Novo Regime do Arrendamento Urbano destes contratos, em particular continuando a proteger os arrendatários com idade igual ou superior a 65 anos, com deficiência comprovada ou em situação de carência económica", bem como "compensar os senhorios, através da Isenção de IMI e de IRS para estes contratos, já prevista no Orçamento do Estado para 2024".