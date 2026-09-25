Habitação: Portugal aprova menos projetos, mas constrói mais casas em 2026

Até julho, os projetos habitacionais licenciados em Portugal diminuíram 7,7% em relação ao ano anterior, enquanto o número de fogos licenciados subiu 4,5%, segundo dados da AICCOPN. O consumo de cimento também teve um aumento de 6%.

Nos primeiros sete meses de 2026, foram licenciados 11.441 projetos, uma queda face a 2025. Em contraste, o número de habitações licenciadas atingiu 25.854, refletindo o crescimento no setor.

O consumo de cimento manteve a sua trajetória ascendente, com 2.505 mil toneladas consumidas até julho, representando um aumento de 6% em termos homólogos.

Além disso, o crédito à habitação também mostrou sinais positivos, com um crescimento de 11,3% no montante de novo crédito concedido, totalizando 14.509 milhões de euros até julho.

A avaliação bancária das habitações também aumentou, com um crescimento de 15,2% no valor mediano. Os apartamentos destacaram-se, com uma valorização de 16,5%, enquanto as moradias subiram 13,6%.

No que diz respeito aos dados referentes à Área Metropolitana de Lisboa, foram licenciados 5.727 novos fogos até julho, um aumento de 6% face ao período anterior.