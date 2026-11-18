O preço médio do metro quadrado da habitação em Lisboa atingiu 5963 euros no terceiro trimestre deste ano, quase 6000 euros, período em que a valorização homóloga das casas registou um crescimento homólogo de 6,2%. Foi um aumento relevante, mas que indica um abrandamento face ao crescimento de 18,2% verificado no final de 2025.

Os dados são da Confidencial Imobiliário, consultora especializada em informação estatística do mercado habitacional.

Segundo a empresa, "esta perda de dinâmica reflete o comportamento dos preços em cadeia, que estão em abrandamento desde o quatro trimestre de 2025, culminando em variações trimestrais de apenas 0,1% tanto no segundo como no terceiro trimestre deste ano".

Em comunicado enviado às redações, realça que estes movimentos trimestrais são os "mais moderados dos últimos cinco anos e meio".