O preço médio do metro quadrado da habitação em Lisboa atingiu 5963 euros no terceiro trimestre deste ano, quase 6000 euros, período em que a valorização homóloga das casas registou um crescimento homólogo de 6,2%. Foi um aumento relevante, mas que indica um abrandamento face ao crescimento de 18,2% verificado no final de 2025.
Os dados são da Confidencial Imobiliário, consultora especializada em informação estatística do mercado habitacional.
Segundo a empresa, "esta perda de dinâmica reflete o comportamento dos preços em cadeia, que estão em abrandamento desde o quatro trimestre de 2025, culminando em variações trimestrais de apenas 0,1% tanto no segundo como no terceiro trimestre deste ano".
Em comunicado enviado às redações, realça que estes movimentos trimestrais são os "mais moderados dos últimos cinco anos e meio".
No acumulado dos primeiros nove meses deste ano, foram vendidas 5890 casas em Lisboa, uma quebra de 12,9% face às 6765 registadas no mesmo período de 2025.
Este arrefecimento parece estar a impactar a promoção. O Pipeline Imobiliário da Confidencial Imobiliário, elaborado a partir dos pré-certificados energéticos emitidos pela Agência para a Energia, revelam que entraram apenas 1790 pedidos de licenciamento na Câmara de Lisboa nos primeiros nove meses de 2026. No ano passado, foram submetidos processos para 4250 novos fogos.