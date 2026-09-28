Habitação: Rendas em Lisboa recuam 3,7% no mês de setembro, diz Imovirtual

Os preços da habitação mostraram estabilidade em Portugal, tanto para arrendar como para a compra e venda. Uma análise por concelho permite perceber que o Norte foi onde as rendas mais subiram, ao passo que em Lisboa se registou uma descida homóloga, de acordo com uma análise do Imovirtual.

Os dados indicam que o preço médio de arrendamento foi de 1.300 euros em setembro, o que significa que não variou face aos registos de agosto ou face ao mesmo mês do ano passado. No que respeita ao preço de venda, estava nos 430 mil euros (em agosto e em setembro de 2025) e avançou para 430.500 euros no mês em análise.

Entre regiões, porém, a tendência é distinta. No Norte, a renda média subiu 26,7% (de 750 para 950 euros mensais), ao passo que no Sul houve um incremento de 17,6% (de 850 para mil euros). No Centro (incluindo Lisboa), a subida não foi além de 0,6% (até aos 780 euros mensais).

Por concelho, Lisboa continua a registar o valor médio mais alto, mas com um recuo. É que as rendas baixaram 3,7% em setembro (de 1.750 euros para 1.685 euros). Coimbra registou um decréscimo mais acentuado.

Em contrapartida, os dados indicam subidas de 14,3% em Guarda, 36% em Beja e 17,4% em Faro.

Preços de venda caem em Lisboa e no Porto

No mercado de compra e venda, Lisboa e Porto apresentaram quedas. Na capital, os preços caíram 4,6% (de 650 mil euros para 620 mil euros), ao passo que na Invicta a queda foi de 11,1% (de 430 mil euros para 382 mil euros).

Em contrapartida, a maior subida a Norte teve lugar em Bragança, nos 29% (100 mil euros para 129 mil euros). A Sul, destaque para Portalegre, com um acréscimo de 20% (125 mil euros para 150 mil euros).