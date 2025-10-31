DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Herdeiros de Balsemão dividem participação na 'holding' que detém maioria da Impresa

A empresa dona da SIC e do Expresso viu as ações suspensas pela CMVM até divulgação de informação relevante ao mercado.
Os herdeiros de Francisco Pinto Balsemão dividiram, em partes iguais, a participação na ‘holding’ que detém a maioria do capital da Impresa, celebrando um acordo parassocial que prevê a coordenação em “matérias estratégicas”.

Num comunicado, divulgado esta sexta-feira, 21 de outubro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que “a participação qualificada da Impreger […] na Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. que era, até à data do seu falecimento, no dia 21 de outubro de 2025, imputável ao Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão, passou a ser imputável a cada um dos seus filhos: Mónica da Costa Lobo Pinto de Balsemão, Henrique da Costa Lobo Pinto de Balsemão, Francisco Maria Supico Pinto Balsemão, Joana Presas Pinto de Balsemão e Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão”.

No acordo parassocial, também divulgado, lê-se que “a Balseger, SGPS, S.A. é a sociedade dominante da Impreger, SGPS, S.A., que, por sua vez, detém, de forma direta e por imputação, 50,311% dos direitos de voto da Impresa”, sendo que o capital social da Balseger “encontra-se dividido em ações ordinárias e ações de categoria A, que são ações preferenciais remíveis”.

Assim, “nos termos dos estatutos da Balseger, as ações de categoria A conferem ao respetivo titular um conjunto de direitos que, designadamente, asseguram a prevalência do sentido de voto em matérias estratégicas e admitem a remição mediante deliberação dos acionistas, de forma a garantir a continuidade do exercício coordenado de influência na Balseger e, indiretamente, nas suas participadas”.

A CMVM determinou esta sexta-feira a suspensão das ações da Impresa, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado.

O Jornal de Negócios noticiou, esta quinta-feira, que "Italianos devem entrar na dona da SIC até ao final do ano" e afirmou que as "negociações entre a Impresa e a MFE, controlada pela família Berlusconi, estão próximas de uma conclusão" e que as "partes estão agora a negociar detalhes do acordo".

Já hoje a Sábado noticiou que a MFE vai entrar na dona da SIC com uma posição minoritária e que a família Balsemão vai manter, por agora, o controlo.

Segundo a publicação, este negócio é visto como um primeiro passo para os italianos controlarem, a prazo, a Impresa.

Também esta sexta-feira, o presidente executivo (CEO) da Impresa reiterou que as portas sempre estiveram abertas para parceiros que tragam valor e que qualquer informação relevante será oportunamente comunicada, numa carta aos trabalhadores a que a Lusa teve acesso.

Fonte oficial da Impresa afirma que a carta aos trabalhadores é um momento independente de qualquer facto ou notícia hoje publicada, sendo unicamente um momento de comunicação entre o CEO e colaboradores.

Antes da suspensão da negociação, os títulos da Impresa estavam a subir 1,48% para 0,28 euros, com um volume de 323.139 ações transacionadas.

