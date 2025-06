Hidrogénio: Associação preocupada com eventuais atrasos devido a queda do Governo

"Mistura uma central de dados com hipotéticos problemas de hidrogénio, que não se sabe de que projeto se está a falar e ainda por cima misturam isto com eventuais problemas nas minas de lítio no norte de Portugal", afirmou, acrescentando que os promotores dos projetos estão "perplexos" com as notícias que têm vindo a público. "Mas afinal qual é o projeto?", perguntam eles à AP2H2.