Homem mais rico da Europa perde mais de 10 mil milhões após ameaça de tarifas de Trump

A fortuna do multimilionário francês Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa, encolheu cerca de 12,5 mil milhões de dólares (cerca de 10,6 mil milhões de euros) na manhã desta terça-feira, 20 de janeiro, na sequência das ameaças do Presidente norte-americano em impor tarifas de 200% sobre vinhos e champanhes franceses.O impacto fez-se sentir de imediato nos mercados. As ações da LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), o gigante do luxo liderado por Arnault, caíram mais de 3% em Paris esta manhã, refletindo a preocupação dos investidores com as consequências de uma possível escalada comercial entre os Estados Unidos e a Europa.A LVMH detém algumas das mais emblemáticas marcas francesas de vinhos e bebidas espirituosas, como Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Château d’Yquem e Château Cheval Blanc. E um aumento abrupto das tarifas no mercado norte-americano – que é um dos principais destinos destes produtos - poderia afetar de forma significativa as vendas e as margens do grupo.A ameaça de Trump surgiu de forma informal, durante uma conversa com jornalistas em Miami. Questionado sobre a alegada recusa do Presidente francês, Emmanuel Macron, em integrar um “Conselho de Paz para Gaza” proposto por Washington, Trump acabou por lançar o aviso: se Macron não cooperar, os vinhos e champanhes franceses poderão ser castigados com tarifas de 200%..Trump ameaça França com tarifas de 200% para pressionar Macron\n\n. Este episódio surge poucos dias depois de Trump ter anunciado tarifas de 10% sobre importações de vários países europeus, no contexto das divergências relacionadas com a Gronelândia.Apesar da perda recente, Bernard Arnault mantém-se confortavelmente como o homem mais rico da Europa e o sétimo a nível mundial, com uma fortuna estimada em cerca de 169,8 mil milhões de dólares (cerca de 156 mil milhões de euros), segundo a Forbes, cuja lista de “bilionários” continua liderada por Elon Musk – só há mais um nome europeu no top10: o do espanhol Amancio Ortega, dono da Zara, que fecha esse ranking..Quatro maiores cotadas automóveis europeias perdem 5 mil milhões após nova vaga de tarifas