DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Hoti Hotéis soma receitas recorde de 120 milhões e aposta no imobiliário de olhos postos na capital

Grupo português acaba de anunciar a entrada no segmento residencial em Aveiro e tem já mais projetos a calha. O Porto será a próxima geografia e Lisboa também está nos planos.
Hoti Hotéis soma receitas recorde de 120 milhões e aposta no imobiliário de olhos postos na capital
DR
Publicado a

A menos de dois meses de encerrar o ano, as contas da Hoti Hotéis não deixam margem para dúvidas: 2025 fez-se de recordes. O grupo hoteleiro português atingiu resultados históricos, com receitas de 120 milhões de euros, o que representa um salto de 7,9% face a 2024. É uma “evolução significativa”, assume ao DN o CEO do grupo, Miguel Proença, e que se fez, sobretudo, à boleia do aumento dos preços por noite, o que permitiu compensar o ritmo mais lento na evolução das taxas de ocupação das unidades.

Com um portefólio composto por 19 hotéis em Portugal e um em Moçambique, a operação apresentou idiossincrasias nas várias geografias do país, com o Norte a desacelerar e o arquipélago madeirense a ganhar fôlego.

A Madeira tem mantido um excelente comportamento, o que está a ajudar ao ritmo da evolução e a compensar outros destinos cuja performance se mantém baixa, entre os quais se destaca o Porto. A situação atual do aeroporto de Lisboa está a ter um impacto relevante na atividade turística da cidade e os nossos hotéis não são exceção, especialmente no caso do Parque das Nações”, explica o gestor.

Miguel Proença refere que o negócio na capital, onde o grupo gere três unidades - uma junto do aeroporto e duas no Oriente - é o que apresenta maiores desafios devido aos constrangimentos na Portela. “Estamos a sentir os impactos e os indicadores são já preocupantes. Há uma elevada probabilidade de que a continuidade dos problemas no aeroporto contagiem todas as operações da região da Grande Lisboa”, aponta.

No capítulo dos investimentos, a Hoti Hotéis inaugurou, recentemente, o Meliá São João da Madeira. O CEO do grupo explica que as dificuldades no setor da construção acabaram por atrasar o calendário da abertura do quatro estrelas, nascido da reconversão do histórico Palacete dos Condes Dias Garcia, e que este acabou por entrar em operação já no final do verão, falhando o prazo inicial definido, que era junho.

Em curso encontram-se os trabalhos dos futuros hotéis Innside Porto Centro e do Meliá Viana do Castelo. Já no que respeita a remodelações, depois de concluída a renovação do Tryp Lisboa Caparica, o grupo está agora a proceder à atualização do Madeira Golden Residence, no Funchal, e do Meliá Aveiro Ria. No início do ano, a Hoti Hotéis traçou um plano de investimentos no valor de 300 milhões de euros para a abertura de 12 unidades até 2028.

Aveiro e Porto marcam estreia no imobiliário. Lisboa está "no horizonte"

O desejo de expandir a operação para o mercado residencial foi anunciado em 2022, mas só agora se começou a materializar. Na semana passada, o grupo anunciou a estreia no setor imobiliário com um investimento de 80 milhões de euros no projeto Golden Ria, um complexo de uso misto em Aveiro que conjuga o segmento residencial e hoteleiro e cuja construção deverá arrancar em 2028.

“A escolha de Aveiro surge de forma natural, tendo em conta a presença consolidada do grupo na cidade, através do Meliá Ria Hotel & Spa, localizado em frente ao terreno onde se desenvolverá o Golden Ria. A proximidade a uma unidade hoteleira já existente e ao Centro Cultural e de Congressos constitui uma vantagem estratégica, permitindo explorar sinergias operacionais, captar procura turística e de negócios e articular de forma eficiente as componentes hoteleira e residencial”, justifica Miguel Proença.

A estratégia para a nova área de negócio passa também pelo Porto, com a construção, no próximo ano, de um empreendimento na Avenida da Boavista com 128 apartamentos. O grupo hoteleiro português atesta que estes dois projetos irão absorver o foco nos próximos três anos, mas admite que a aposta em Lisboa está também “no horizonte”.

Com uma operação no segmento hoteleiro consolidada há quase meia centena de anos, colocar fichas num novo modelo de negócio abre portas a mais oportunidades. “O desenvolvimento de complexos residenciais com oferta de serviços hoteleiros permite à Hoti Hotéis diversificar as suas fontes de receita, capturar valor acrescentado face aos projetos residenciais convencionais e capitalizar a proximidade física a unidades hoteleiras, beneficiando da experiência operacional do grupo. Este modelo de negócio oferece ainda uma resposta relevante à escassez de habitação em várias localizações, enquanto assegura uma utilização mais eficiente dos terrenos e dos investimentos”, conclui.

Hoti Hotéis soma receitas recorde de 120 milhões e aposta no imobiliário de olhos postos na capital
Grupo Hoti Hoteis entra no setor imobiliário com investimento de 80 milhões em Aveiro
imobiliário
hotelaria
edição impressa
Hoti Hotéis

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt