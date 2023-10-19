Ifo estima taxa de inflação mundial de 6,2% este ano e 5,2% em 2024

Um inquérito trimestral do Instituto ifo e do Instituto de Política Económica Suíça IWP conclui que a taxa de inflação mundial irá atingir 6,2% este ano, antes de cair para 5,2% em 2024..Em comunicado esta quinta-feira divulgado, o Ifo destaca que especialistas económicos a nível global esperam que as taxas de inflação diminuam nos próximos anos..Os economistas estimam que a taxa de inflação mundial irá atingir 6,2% este ano, caindo para 5,2% no próximo ano e 4,5% em 2026..Para este ano, o Ifo aponta uma taxa de inflação no Reino Unido de 6,5%, de 5,6% na Irlanda, de 4,2% nos EUA e 4,1% no Canadá.."Embora as expectativas de inflação ainda sejam elevadas, caíram significativamente em comparação com o trimestre anterior", afirma o investigador da ifo Niklas Potrafke, citado em comunicado..A Ifo assinala que as expectativas de inflação para 2023 estão bem abaixo da média mundial na Europa Ocidental (4,6%) e na América do Norte (4,1%), tendo caído 0,3 e 0,4 pontos percentuais (p.p.) em comparação com a pesquisa do último trimestre..Para 2026, esperam uma inflação de 2,4% na Europa Ocidental e de 2,7% na América do Norte..Entre as regiões com expectativas de inflação particularmente elevadas estão a América do Sul (20,5%) e grandes partes de África..O inquérito decorreu entre 26 de setembro a 11 de outubro e contou com a participação de 1.541 inquiridos de 128 países.