IGCP coloca 1.005 milhões em dívida a 12 meses à taxa média de 2,682%

O IGCP colocou hoje 1.005 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 12 meses à taxa de juro média de 2,682%, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.440 milhões de euros, 2,43 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,36%.

Comentando os leilões de hoje, o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, sublinha que "a taxa de colocação subiu ligeiramente face à emissão anterior, passando de 2,613% para 2,682%, enquanto a procura se manteve sólida, atingindo 2,43 vezes o montante emitido".

Filipe Silva afirma que "apesar da ligeira subida da taxa face ao leilão anterior, o nível de procura registado confirma que a dívida portuguesa continua a beneficiar de um interesse sólido por parte dos investidores, num contexto em que Portugal mantém uma posição favorável no universo da dívida soberana da zona euro".

"O atual contexto geopolítico continua a exercer pressão sobre as taxas de juro e a condicionar a margem de atuação do Banco Central Europeu (BCE), refere, sublinhando que "a persistência de preços da energia mais elevados tem contribuído para manter os riscos inflacionistas presentes, levando os investidores a reverem sucessivamente as expectativas quanto à trajetória futura da política monetária".

O responsável do Banco Carregosa diz ainda que "esta maior incerteza tem limitado a possibilidade de uma descida mais expressiva das taxas de mercado, mantendo tanto os prazos mais curtos como os mais longos em níveis relativamente elevados".

"No curto prazo, as taxas continuam particularmente sensíveis às expectativas sobre as próximas decisões do BCE, enquanto nos prazos mais longos se mantém incorporado um prémio adicional associado aos riscos de inflação, à evolução das necessidades de financiamento dos Estados e à maior incerteza económica e geopolítica", adianta.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado a realização de um leilão de Bilhetes de Tesouro (BT) a 12 meses, com um montante indicativo de entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.