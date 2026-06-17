IGCP coloca 1.008 milhões em Bilhetes do Tesouro à taxa de 2,554%

O IGCP colocou esta quarta-feira, 17, 1.008 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade em maio de 2027 à taxa de juro de 2,554%.

Segundo o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, foram colocados 1.008 milhões de euros em 'BT 21MAI2027' (maturidade em 21 de maio de 2027), à taxa média ponderada de 2,554%, tendo a procura sido 2,44 vezes superior à oferta.

O preço médio foi de 97,672%.

O IGCP anunciou no passado dia 12 que iria realizar pelas 10:30 de hoje um leilão de BT com maturidade em maio de 2027 e um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Num comentário enviado à agência Lusa, o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, atribuiu o aumento da taxa de juro do leilão de hoje para os 2,554%, face aos 2,475% registados no leilão de abril, à "atual conjuntura geopolítica e macroeconómica".

"A recente subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE), em 25 pontos base, surge num contexto de forte pressão inflacionista, agravada pelo aumento acentuado dos preços da energia e pelo consequente enfraquecimento do sentimento económico", refere.

Segundo Filipe Silva, "embora os desenvolvimentos mais recentes relacionados com o conflito envolvendo o Irão tenham trazido algum otimismo aos mercados, estes ainda não são suficientes para aliviar de forma sustentada a pressão sobre as taxas de curto prazo".

"A incerteza quanto à evolução do enquadramento geopolítico, bem como o risco de novas perturbações nos mercados energéticos, continuam a condicionar as expectativas dos investidores e a refletir-se nos prémios exigidos em mercado”, conclui.

Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.