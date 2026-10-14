Economia

IGCP coloca 1.283 milhões em dívida a 10 e 26 anos abaixo do teto máximo

O valor com juros acima dos 3,8% situou-se no intervalo indicativo, mas não atingiu o limite máximo de 1.500 milhões inicialmente anunciado.
IGCP coloca 1.283 milhões em dívida a 10 e 26 anos abaixo do teto máximo
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O IGCP colocou esta quarta-feira 1.283 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de 10 e 26 anos às taxas de 3,897% e 4,316%, respetivamente.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a 10 anos foram colocados 769 milhões de euros em 'OT 3,25% 17Jun2036' à taxa de 3,897%.

A procura cifrou-se em 1.243 milhões de euros, 1,62 vezes o montante colocado.

No prazo de 26 anos, o IGCP colocou 514 milhões de euros à taxa de juro de 4,316% e a procura cifrou-se em 904 milhões de euros, 1,76 vezes a oferta.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública tinha anunciado para hoje dois leilões de OT com maturidades em em 13 de junho de 2036 (nove anos e oito meses) e 12 de abril de 2052 (25 anos e seis meses), com um montante indicativo global de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

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Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP
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