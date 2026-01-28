IGCP coloca 1.500 milhões em dívida a 6 e 9 anos às taxas de 2,572% e 3,058%

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública colocou esta quarta-feira, 28, 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a cerca de seis e nove anos às taxas de juro de 2,572% e 3,058%, respetivamente.
Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, em 'OT 0,3% - 17Out2031' (cerca de seis anos) foram colocados 600 milhões de euros à taxa de juro de 2,572% e a procura atingiu 1.641 milhões de euros, 2,74 vezes o montante colocado. O preço atingiu 88,07%.
Em dívida a cerca de nove meses, o IGCP colocou 900 milhões de euros em 'OT 3% - 15Jun2035' à taxa de juro de 3,058% e a procura atingiu 1.637 milhões de euros, 1,82 vezes o montante colocado. O preço cifrou-se em 99,52%.
Para hoje, o IGCP tinha anunciado os primeiros dois leilões de OT deste ano com um montante global de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.