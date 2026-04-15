IGCP coloca 1.875 milhões em dívida a três e 11 meses a taxas médias de 2,103% e 2,475%

O IGCP colocou esta quarta-feira, 15, 1.875 milhões de euros, acima do máximo do montante indicativo, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses às taxas de juro médias de 2,103% e 2,475%, respetivamente, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a três meses foram colocados 875 milhões de euros à taxa de juro média de 2,103% e a procura atingiu 2.028 milhões de euros, 2,32 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 99,471%.

Com maturidade de 11 meses, o IGCP colocou 1.000 milhões de euros à taxa média de 2,475%, a procura cifrou-se em 2.173 milhões de euros, 2,17 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,742%.

O leilão de BT a três meses de hoje foi o primeiro com esta maturidade este ano.

Mas no prazo mais longo, no anterior leilão comparável, em 18 de fevereiro, antes do início da guerra no Irão, o IGCP colocou 875 milhões de euros em BT a 11 meses, à taxa média de 2,015% e a procura atingiu 2.152 milhões de euros, 2,46 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado para hoje dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.

Os BT hoje leiloados têm maturidades em 17 de julho de 2026 (três meses) e 19 de março de 2027 (11 meses), afirmou o IGCP.

Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.