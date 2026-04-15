Economia

IGCP coloca 1.875 milhões em dívida a três e 11 meses a taxas médias de 2,103% e 2,475%

A três meses foram colocados 875 milhões de euros e a procura atingiu 2,32 vezes o montante colocado. No prazo de 11 meses, o IGCP colocou mil milhões e a procura foi de 2,17 vezes o montante colocado
IGCP coloca 1.875 milhões em dívida a três e 11 meses a taxas médias de 2,103% e 2,475%
Publicado a

O IGCP colocou esta quarta-feira, 15, 1.875 milhões de euros, acima do máximo do montante indicativo, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses às taxas de juro médias de 2,103% e 2,475%, respetivamente, foi anunciado. 

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a três meses foram colocados 875 milhões de euros à taxa de juro média de 2,103% e a procura atingiu 2.028 milhões de euros, 2,32 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 99,471%.

Com maturidade de 11 meses, o IGCP colocou 1.000 milhões de euros à taxa média de 2,475%, a procura cifrou-se em 2.173 milhões de euros, 2,17 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,742%.

O leilão de BT a três meses de hoje foi o primeiro com esta maturidade este ano.

Mas no prazo mais longo, no anterior leilão comparável, em 18 de fevereiro, antes do início da guerra no Irão, o IGCP colocou 875 milhões de euros em BT a 11 meses, à taxa média de 2,015% e a procura atingiu 2.152 milhões de euros, 2,46 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado para hoje dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.

Os BT hoje leiloados têm maturidades em 17 de julho de 2026 (três meses) e 19 de março de 2027 (11 meses), afirmou o IGCP.

Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.

IGCP coloca 1.875 milhões em dívida a três e 11 meses a taxas médias de 2,103% e 2,475%
IGCP coloca 2.110 milhões em dívida a 6 e 12 meses às taxas de 2,141% e 2,307%
IGCP
Bilhetes do Tesouro (BT)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt