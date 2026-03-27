IGCP já emitiu 35% do objetivo anual de obrigações do Tesouro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu 8,3 mil milhões de euros de Obrigações do Tesouro (OT) até março, o que representa 35% do objetivo de emissão anual.

Segundo a atualização, para o 2.º trimestre de 2026, do Programa de Financiamento da República Portuguesa, divulgada esta sexta-feira, 27, o montante das necessidades líquidas de financiamento do Estado no ano de 2026 deverá manter-se em cerca de 13 mil milhões de euros.

As emissões de OT, excluindo operações de troca, devem atingir 24 mil milhões de euros em 2026, enquanto o financiamento líquido resultante da emissão de Bilhetes do Tesouro (BT) terá um impacto de 5,1 mil milhões de euros, ambos mantendo a estimativa inicial.

No que diz respeito às OT, o IGCP prevê para o segundo trimestre emissões "através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.250 a 1.500 milhões de euros por leilão".

Já de BT, estão previstas três idas ao mercado no segundo trimestre: dois leilões a três e 11 meses com montante indicativo entre 1.500 milhões a 1.750 milhões a 15 de abril, dois leilões a seis e 12 meses com montante indicativo de 1.750 milhões a 2.000 milhões a 20 de maio e dois leilões a cinco e 11 meses com montante entre 1.500 milhões e 1.750 milhões a 17 de junho.