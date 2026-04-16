IGCP lança 1.ª emissão em moeda chinesa com montante equivalente a 249 milhões

O IGCP lançou na passada quinta-feira a sua primeira emissão em Renminbi Offshore (CNH), numa colocação privada com um prazo de oito anos e montante equivalente a 249 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) refere que esta emissão, no formato de ‘private placement’ e com um montante de 1.990 milhões de CNH - a versão da moeda chinesa negociada fora da China continental – foi realizada ao abrigo do novo programa “Euro Medium Term Notes” (EMTN) de 15.000 milhões de euros da República Portuguesa.

“Esta emissão […] complementa outras emissões de EMTN com colocação privada já realizadas este ano (ao abrigo do mesmo programa), reforçando a diversificação da oferta de instrumentos de dívida por parte de Portugal”, salienta.

De acordo com o IGCP, estas emissões são parte integrante do Programa de Financiamento da República Portuguesa para 2026, que contempla emissões de EMTN com um montante total de 2.500 milhões de euros.

No âmbito deste programa, foram já emitidos este ano 599 milhões de euros de EMTN, distribuídos por quatro emissões.

A primeira, a 18 de fevereiro, ascendeu a 150 milhões de euros, com maturidade de 12 anos e taxa de juro fixa de 3,40% nos primeiros dois anos e, nos anos seguintes, com taxa de juro variável determinada por Euribor 6m (seis meses) + 0,50%, com um mínimo de 2,15% e um máximo de 3,65% (código ISIN PTIGCDOE0007).

Seguiu-se uma outra, a 01 de abril, de 100 milhões de euros, com maturidade de três anos e taxa de juro variável determinada por Euribor 3m – 0,208%, com um mínimo de 1,75% (ISIN PTIGCEOE0006), e, a 09 de abril, a agora anunciada primeira emissão em CNH.

A quarta emissão decorreu na passada quarta-feira, no valor de 100 milhões de euros, com maturidade de sete anos e opção de reembolso antecipado por parte da República ao final do terceiro ano, com taxa de juro fixa de 3,095%.

De forma a “alinhar o perfil de risco das emissões com o das restantes fontes de financiamento da República”, o IGCP diz terem sido simultaneamente realizadas operações de cobertura (de taxa de juro e taxa de câmbio) que permitiram que o custo ‘all-in’ de cada uma das quatro emissões fosse fixado numa taxa de juro inferior à taxa de juro das Obrigações do Tesouro transacionadas em mercado secundário (para as respetivas maturidades).

“O programa EMTN complementa assim a estratégia de financiamento da República, ao permitir o acesso a mercados alternativos, diversificar as fontes de financiamento e atrair novos investidores a um custo favorável”, remata a agência.