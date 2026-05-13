IGCP lança até 1,5 mil milhões de euros em dois leilões de Obrigações do Tesouro

O IGCP realiza esta quarta-feira, 13 de maio, dois leilões de Obrigações do Tesouro com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

Estão em leilão os títulos com vencimento a 18 de outubro de 2030 e a 13 de junho de 2036, respetivamente designados por OT 0,475% 18Out2030 e OT 3,25% 13Jun2036, com prazos de cerca de quatro anos e cinco meses e de dez anos e um mês.

A operação segue um leilão anterior do mesmo papel a dez anos ocorrido a 8 de abril. Nessa ocasião o IGCP colocou 745 milhões de euros em OT 3,25% 13Jun2036 a uma taxa de 3,304% e a procura ascendeu a 1 342 milhões de euros, o que representou 1,80 vezes o montante colocado.