Economia

IGCP lança até 1,5 mil milhões de euros em dois leilões de Obrigações do Tesouro

Estão em leilão os títulos com vencimento a 18 de outubro de 2030 e a 13 de junho de 2036 com prazos de cerca de quatro anos e cinco meses e de dez anos e um mês respetivamente.
IGCP lança até 1,5 mil milhões de euros em dois leilões de Obrigações do Tesouro
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O IGCP realiza esta quarta-feira, 13 de maio, dois leilões de Obrigações do Tesouro com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

Estão em leilão os títulos com vencimento a 18 de outubro de 2030 e a 13 de junho de 2036, respetivamente designados por OT 0,475% 18Out2030 e OT 3,25% 13Jun2036, com prazos de cerca de quatro anos e cinco meses e de dez anos e um mês.

A operação segue um leilão anterior do mesmo papel a dez anos ocorrido a 8 de abril. Nessa ocasião o IGCP colocou 745 milhões de euros em OT 3,25% 13Jun2036 a uma taxa de 3,304% e a procura ascendeu a 1 342 milhões de euros, o que representou 1,80 vezes o montante colocado.

IGCP lança até 1,5 mil milhões de euros em dois leilões de Obrigações do Tesouro
IGCP leiloa até 1.750 milhões em Bilhetes do Tesouro
Obrigações do Tesouro
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP)
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