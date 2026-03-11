Economia

IGCP lança até 1,5 mil milhões em duas provas de dívida com maturidades em 2033 e 2035

Recorde-se que, no leilão de 11 de fevereiro, foram colocados 1.381 milhões em OT com prazos próximos de três e dez anos, a taxas de 2,178% e 3,142% respetivamente.
IGCP lança até 1,5 mil milhões em duas provas de dívida com maturidades em 2033 e 2035
Publicado a

O IGCP promove esta quarta-feira, 11, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), com um montante indicativo agregado entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.

As emissões têm vencimentos a 14 de outubro de 2033 (cerca de sete anos e sete meses) e a 15 de junho de 2035 (aproximadamente nove anos e três meses).

O organismo garante flexibilidade no montante final a colocar, fixando a janela total entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

Recorde-se que, no leilão de 11 de fevereiro, o IGCP colocou 1.381 milhões em OT com prazos próximos de três e dez anos, a taxas de 2,178% e 3,142% respetivamente. Em 28 de janeiro, a colocação atingiu o montante máximo indicativo (1.500 milhões) em títulos com cerca de seis e nove anos, a 2,572% e 3,058%.

IGCP lança até 1,5 mil milhões em duas provas de dívida com maturidades em 2033 e 2035
IGCP coloca 1.750 milhões em dívida a nove e a 11 meses a 2,013% e 2,015%
IGCP
Obrigações do Tesouro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt