IGCP lança até 1,5 mil milhões em duas provas de dívida com maturidades em 2033 e 2035

O IGCP promove esta quarta-feira, 11, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), com um montante indicativo agregado entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.

As emissões têm vencimentos a 14 de outubro de 2033 (cerca de sete anos e sete meses) e a 15 de junho de 2035 (aproximadamente nove anos e três meses).

O organismo garante flexibilidade no montante final a colocar, fixando a janela total entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

Recorde-se que, no leilão de 11 de fevereiro, o IGCP colocou 1.381 milhões em OT com prazos próximos de três e dez anos, a taxas de 2,178% e 3,142% respetivamente. Em 28 de janeiro, a colocação atingiu o montante máximo indicativo (1.500 milhões) em títulos com cerca de seis e nove anos, a 2,572% e 3,058%.